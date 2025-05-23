США не зможуть анулювати візи іноземних студентів: рішення федерального судді

Постанова окружного судді США Джеффрі Вайта, ухвалена в четвер, забороняє адміністрації скасовувати правовий статус іноземних студентів без проведення індивідуальної перевірки та дотримання критеріїв, викладених у федеральних правилах.

Видання зазначає, що команда Трампа на початку цього року припинила реєстрацію тисяч іноземних громадян у базі Student and Exchange Visitor Information Systems (SEVIS). Крок було зроблено після того, як адміністрація заявила, що вживає заходів щодо боротьби з іноземними студентами з кримінальним минулим.

Окремо в четвер у Трампа повідомили Гарвардський університет, що відкликають сертифікацію Student and Exchange Visitor Program. Це означає, що заклад більше не зможе приймати іноземних студентів.

Як уточнює Bloomberg, розпорядження судді поширюється на окремих студентів, а не на установи. Своєю чергою, анулювання в базі SEVIS фактично означають, що студенти більше не мають легального статусу в країні. Таким чином, є ризик їхнього арешту, затримання або навіть депортації.

У квітні влада США відновила скасований статус тисяч студентів, незважаючи на кілька судових спорів. Вайт написав, що він стурбований тим, що чиновники намагаються уникнути судового контролю, "різко" змінюючи позицію для вирішення окремих справ у судах по всій країні.

"Незрозуміло, чим закінчиться ця гра в піжмурки, якщо не заборонити відповідачам обходити свої власні обов'язкові правила", - написав федеральний суддя.

Противники справ студентів, які підпадають під дію SEVIS, стверджували, що масові звільнення були незаконними і що принаймні в деяких випадках адміністрація відбирала студентів, які не відповідали стандартам для анулювання свого статусу.

Вайт написав, що студенти, які подали позов до його суду, найімовірніше, доб'ються успіху, стверджуючи, що анулювання їхнього статусу було "довільним і примхливим". Його постанова також забороняє адміністрації заарештовувати або затримувати студентів на підставі анулювання SEVIS або "накладати будь-які несприятливі юридичні наслідки", поки триває судовий розгляд.