США не смогут аннулировать визы иностранных студентов: решение федерального судьи

Постановление окружного судьи США Джеффри Уайта, вынесенное в четверг, запрещает администрации отменять правовой статус иностранных студентов без проведения индивидуальной проверки и соблюдения критериев, изложенных в федеральных правилах.

Издание отмечает, что команда Трампа в начале этого года прекратила регистрацию тысяч иностранных граждан в базе Student and Exchange Visitor Information Systems (SEVIS). Шаг был предпринят после того, как как администрация заявила, что принимает меры по борьбе с иностранными студентами с криминальным прошлым.

Отдельно в четверг у Трампа уведомили Гарвардский университет, что отзывают сертификацию Student and Exchange Visitor Program. Это значит, что учреждение больше не сможет принимать иностранных студентов.

Как уточняет Bloomberg, распоряжение судьи распространяется на отдельных студентов, а не на учреждения. В свою очередь, аннулирование в базе SEVIS фактически означают, что студенты больше не имеют легального статуса в стране. Таким образом, есть риск их ареста, задержания или даже депортации.

В апреле власти США восстановили отмененный статус тысяч студентов, несмотря на несколько судебных споров. Уайт написал, что он обеспокоен тем, что чиновники пытаются избежать судебного контроля, "резко" меняя позицию для решения отдельных дел в судах по всей стране.

"Непонятно, чем закончится эта игра в жмурки, если не запретить ответчикам обходить свои собственные обязательные правила", - написал федеральный судья.

Противники дел студентов, подпадающих под действие SEVIS, утверждали, что массовые увольнения были незаконными и что, по крайней, в некоторых и случаях администрация отбирала студентов, которые не соответствовали стандартам для аннулирования своего статуса.

Уайт написал, что студенты, подавшие иск в его суд, скорее всего, добьются успеха, утверждая, что аннулирование их статуса было "произвольным и капризным". Его постановление также запрещает администрации арестовывать или задерживать студентов на основании аннулирования SEVIS или "налагать какие-либо неблагоприятные юридические последствия", пока идет судебное разбирательство.