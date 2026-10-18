США злякалися обмеження Starlink в Європі та пригрозили наслідками, - FT

Напередодні Єврокомісія виступила з пропозицією виділити частину радіочастот виключно для європейських компаній.

Це може обмежити можливості американських і китайських операторів супутникового зв'язку користуватися цим ресурсом.

У SpaceX попередили, що такий крок може негативно вплинути на якість зв'язку в Україні, де Starlink забезпечує важливі канали комунікації для цивільного населення та військових.

Загалом ця пропозиція є частиною масштабнішого курсу ЄС на посилення власної технологічної незалежності та скорочення залежності від американських компаній.

Паздер звинуватив Брюссель у протекціонізмі та спробах створити переваги для європейських компаній за рахунок конкурентів зі США. Він також розкритикував підходи ЄС до регулювання технологічної галузі.

На його переконання, Вашингтон і Брюссель мають об'єднати зусилля, щоб ефективніше конкурувати з Китаєм у галузях штучного інтелекту та квантових обчислень.

У Єврокомісії пояснили, що ініціатива має сприяти появі нових європейських постачальників на ринку та розширенню їхнього кола. При цьому компанії з держав, які не є членами ЄС, і надалі зможуть працювати на європейському ринку.