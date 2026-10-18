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США злякалися обмеження Starlink в Європі та пригрозили наслідками, - FT

22:38 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
США злякалися обмеження Starlink в Європі та пригрозили наслідками, - FT Фото: Starlink можуть частково обмежити в країнах Європи (starlink.com)
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Європейський бізнес може зазнати серйозних втрат, якщо ЄС обмежить доступ до свого ринку американських компаній, зокрема SpaceX Ілона Маска.

Про це заявив посол США при ЄС Ендрю Паздер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Напередодні Єврокомісія виступила з пропозицією виділити частину радіочастот виключно для європейських компаній.

Це може обмежити можливості американських і китайських операторів супутникового зв'язку користуватися цим ресурсом.

У SpaceX попередили, що такий крок може негативно вплинути на якість зв'язку в Україні, де Starlink забезпечує важливі канали комунікації для цивільного населення та військових.

Загалом ця пропозиція є частиною масштабнішого курсу ЄС на посилення власної технологічної незалежності та скорочення залежності від американських компаній.

Паздер звинуватив Брюссель у протекціонізмі та спробах створити переваги для європейських компаній за рахунок конкурентів зі США. Він також розкритикував підходи ЄС до регулювання технологічної галузі.

На його переконання, Вашингтон і Брюссель мають об'єднати зусилля, щоб ефективніше конкурувати з Китаєм у галузях штучного інтелекту та квантових обчислень.

У Єврокомісії пояснили, що ініціатива має сприяти появі нових європейських постачальників на ринку та розширенню їхнього кола. При цьому компанії з держав, які не є членами ЄС, і надалі зможуть працювати на європейському ринку.

До речі, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа вже працює над аналогом Starlink.

Ба більше, він підтвердив, що Україна також розробляє власну супутникову систему.

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