США испугались ограничения Starlink в Европе и пригрозили последствиями, - FT
Европейский бизнес может понести серьезные потери, если ЕС ограничит доступ к своему рынку американских компаний, в частности SpaceX Илона Маска.
Об этом заявил посол США при ЕС Эндрю Паздер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Недавно Еврокомиссия выступила с предложением выделить часть радиочастот исключительно для европейских компаний.
Это может ограничить возможности американских и китайских операторов спутниковой связи использовать данный ресурс.
В SpaceX предупредили, что такой шаг может негативно отразиться на качестве связи в Украине, где Starlink обеспечивает важные каналы коммуникации для гражданского населения и военных.
В целом предложение является частью более масштабного курса ЕС на укрепление технологической независимости и снижение зависимости от американских компаний.
Паздер обвинил Брюссель в протекционизме и попытках создать преимущества для европейских компаний за счет конкурентов из США. Он также раскритиковал подходы ЕС к регулированию технологической отрасли.
По его мнению, Вашингтон и Брюссель должны объединить усилия, чтобы эффективнее конкурировать с Китаем в сферах искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
В Еврокомиссии объяснили, что инициатива призвана способствовать выходу на рынок новых европейских поставщиков и расширению их круга. При этом компании из государств, не входящих в ЕС, по-прежнему смогут работать на европейском рынке.
Кстати, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа уже работает над аналогом Starlink.
Более того, он подтвердил, что Украина также разрабатывает собственную спутниковую систему.