США испугались ограничения Starlink в Европе и пригрозили последствиями, - FT

Европейский бизнес может понести серьезные потери, если ЕС ограничит доступ к своему рынку американских компаний, в частности SpaceX Илона Маска.

Об этом заявил посол США при ЕС Эндрю Паздер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Недавно Еврокомиссия выступила с предложением выделить часть радиочастот исключительно для европейских компаний.

Это может ограничить возможности американских и китайских операторов спутниковой связи использовать данный ресурс.

В SpaceX предупредили, что такой шаг может негативно отразиться на качестве связи в Украине, где Starlink обеспечивает важные каналы коммуникации для гражданского населения и военных.

В целом предложение является частью более масштабного курса ЕС на укрепление технологической независимости и снижение зависимости от американских компаний.

Паздер обвинил Брюссель в протекционизме и попытках создать преимущества для европейских компаний за счет конкурентов из США. Он также раскритиковал подходы ЕС к регулированию технологической отрасли.

По его мнению, Вашингтон и Брюссель должны объединить усилия, чтобы эффективнее конкурировать с Китаем в сферах искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

В Еврокомиссии объяснили, что инициатива призвана способствовать выходу на рынок новых европейских поставщиков и расширению их круга. При этом компании из государств, не входящих в ЕС, по-прежнему смогут работать на европейском рынке.