У США "злили" нові секретні документи про Україну, Китай та Близький Схід, - NYT

Повідомляється, що другий за кілька днів велике "зливання" викликало занепокоєння в Пентагоні і надав сум'яття ситуації, яка застала адміністрацію Байдена зненацька.

Аналітики вважають, що масштаб витоку було отримано понад 100 документів — разом із конфіденційністю самих документів може завдати величезної шкоди національній безпеці США.

Мік Малрой, колишній високопоставлений співробітник Пентагону, заявив, що витік секретних документів є значним проломом у системі безпеки, яка може завадити військовому плануванню України.

За даними видання, один із чиновників заявив, що документи, ймовірно, надійшли не від української сторони, оскільки вони не мали доступу до конкретних планів, які мають маркування офісів Об'єднаного штабу Пентагону.

Другий чиновник сказав, що визначити те, як стався витік документів, стане можливим після того, як буде визначено, хто з чиновників мав до них доступ.