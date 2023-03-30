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У США зіштовхнулися два військових гелікоптера

Фото: у США сталася авіакатастрофа з військовими гелікоптерами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У США два військові гелікоптери зіштовхнулися у небі під час виконання навчальної місії. Інцидент стався у штаті Кентуккі ввечері у середу, 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, два штурмових гелікоптери HH-60 Black Hawk врізалися один в одного близько 22:00 під час виконання навчальної місії в окрузі Трігг. Вертольоти належать 101 повітряно-десантній дивізії, яка базується на базі Форт-Кембелл.

Військові зазначають, що інформація щодо постраждалих з'ясовується. Жодних інших подробиць про катастрофу, включно з кількістю людей на борту вертольотів, наразі не надходило.

При цьому губернатор штату Енді Бешир повідомив у соцмережах, що, ймовірно, очікуються жертви.

Фото: у США сталася авіакатастрофа з військовими гелікоптерами (twitter.com/RADARIDNEWS)

Нагадаємо, на початку березня неподалік від Риму зіштовхнулися два військові літаки, внаслідок авіакатастрофи пілоти загинули.

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