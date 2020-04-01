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США чекають два дуже болючих тижні, - Трамп

Новини » Політика     01.04.2020 - 03:00
США чекають два дуже болючих тижні, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/WhiteHouse)

Американський президент сподівається на "світло в кінці тунелю"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців і країни в цілому будуть дуже болючими" у світлі боротьби з коронавірусом. Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі увечері у вівторок, 31 березня.

Він також закликав жителів Штатів дотримуватися вказівок влади та рекомендацій лікарів у період карантину через поширення коронавірусу.

"Для американського народу абсолютно важливо слідувати вказівкам протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті", - підкреслив Трамп.

Американський лідер також заявив, що наступні два тижні будуть дуже важкими і болючими".

"Ми хочемо, щоб американці були готові до майбутніх важких днів", - сказав Трамп, пророкуючи "світло в кінці тунелю" після цього.

Нагадаємо, в США чиновник Державного департаменту помер від коронавірусу. У цілому близько 3 тис. американців померли.

Чиновник Держдепу США помер від коронавірусу Від коронавірусу померли понад 40 тис. людей у всьому світі
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