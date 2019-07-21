ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США из-за жаркой погоды погибли шесть человек

Новости » Общество    21.07.2019 - 04:01
В США из-за жаркой погоды погибли шесть человек
Иллюстративное фото (Twitter/EPA)

В отдельных штатах температура воздуха может достигать более 32 градусов по Цельсию, однако ощущается как 46

В Соединенных Штатах по меньшей мере шесть человек погибли из-за высоких температур. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Больше всего жертв жаркой погоды оказалось в штате Мэриленд - здесь, по данным телеканала, скончались четыре человека. Еще двое человек умерли от жары в штатах Арканзас и Аризона.

В данный период на восточном побережье США и на Среднем Западе температура временами может достигать выше 90 градусов по Фаренгейту - 32,2 градуса по Цельсию. При этом ощущаться она будет как 100-115 градусов по Фаренгейту - 37-46 по Цельсию.

Как передает передает AP, в Нью-Йорке в мерах предосторожности мэр Билл де Блазио объявил о режиме чрезвычайной ситуации. В городе также отменили множество крупных мероприятий, в том числе празднование 50-летия высадки на Луну.

Кроме того, владельцам офисных зданий предписали не устанавливать термостаты на отметку ниже 26 градусов, чтобы не перегружать энергосистему.

Напомним, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, июнь 2019 года оказался самым жарким месяцем на всей планете. 

За время туристического сезона в Турции погибли 13 украинцев Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
Новости Украины погиближара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь