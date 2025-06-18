США згорнули групу тиску проти РФ: Подоляк пояснив, що це означає

За його словами, нещодавнє рішення адміністрації Трампа ліквідувати групу при Радбезі США, яка займалась розробкою санкцій, це частина масштабного перегляду політики.

"Ця комісія була створена, скажімо так, десь в березні, ну тобто на початку весни, і закрита буквально сьогодні, ну тобто вона попрацювала там три місяці, трошки менше. Але вони почали велику чистку, як я розумію, в Радбезі. В цілому багато людей залишили свої посади і в рамках цього вони скоротили і цю місію", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що це не означає повне згортання санкційного тиску інструменти залишаються. Є законопроєкт Грема - Блюменталя, є ініціативи Великої Британії та Франції. Тому їх можна спокійно акцептувати і використати проти РФ.

"Питання у волі самого Трампа і питання розуміння, які репутаційні втрати він сьогодні несе. Ну тобто все більше країн розуміють, що Сполучені Штати від концепції "зробимо знову Америку великою" ідуть до концепції "зробимо Америку ізольованою і не впливаючою на глобальні процеси". Ну, стратегія така. Але ця стратегія точно не буде прийматися "на ура" в самих Сполучених Штатах", - зазначив Подоляк.

Він вважає, що ізоляціонізм не буде сприйнятий американцями позитивно, адже США десятиліттями вкладались у домінування на міжнародній арені.

"Вони ж сторіччями вкладалися в те, щоб домінувати. І зараз за пів року віддати все Китаю, там Росії якійсь нікчемній? Ну це дивно", — додав радник.