США свернули группу давления против РФ: Подоляк объяснил, что это значит

По его словам, недавнее решение администрации Трампа ликвидировать группу при Совбезе США, которая занималась разработкой санкций, это часть масштабного пересмотра политики.

"Эта комиссия была создана, скажем так, где-то в марте, ну то есть в начале весны, и закрыта буквально сегодня, ну то есть она поработала там три месяца, немножко меньше. Но они начали большую чистку, как я понимаю, в Совбезе. В целом многие люди оставили свои должности и в рамках этого они сократили и эту миссию", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что это не означает полное сворачивание санкционного давления инструменты остаются. Есть законопроект Грэма - Блюменталя, есть инициативы Великобритании и Франции. Поэтому их можно спокойно акцептировать и использовать против РФ.

"Вопрос в воле самого Трампа и вопрос понимания, какие репутационные потери он сегодня несет. Ну то есть все больше стран понимают, что Соединенные Штаты от концепции "сделаем снова Америку великой" идут к концепции "сделаем Америку изолированной и не влияющей на глобальные процессы". Ну, стратегия такая. Но эта стратегия точно не будет приниматься "на ура" в самих Соединенных Штатах", - отметил Подоляк.

Он считает, что изоляционизм не будет воспринят американцами положительно, ведь США десятилетиями вкладывались в доминирование на международной арене.

"Они же столетиями вкладывались в то, чтобы доминировать. И сейчас за полгода отдать все Китаю, там России какой-то ничтожной? Ну это странно", - добавил советник.