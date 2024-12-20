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США збільшили військовий контингент у Сирії: в Міноборони назвали причину

П'ятниця 20 грудня 2024 05:01
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США збільшили військовий контингент у Сирії: в Міноборони назвали причину Фото: американські військові протистоять ісламістам на теренах Сирії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати більш ніж удвічі збільшили кількість своїх військ у Сирії. Додаткові війська перебувають там вже кілька місяців і використовуються для боротьби з угрупованням "Ісламська держава".

Про це заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника 19 грудня.

За його словами, Пентагон неодноразово запитували про присутність США в Сирії після хаотичного повалення сирійського президента Башара Асада 8 грудня. Пентагон не розголошував інформацію про збільшення чисельності та продовжував називати цифру 900.

З огляду на актуальну ситуацію в цій країні, він звернувся з проханням уточнити ці дані та зазначив, що сьогодні у Сирії перебуває близько 2000 військових США.

Спікер заявив, що додаткові сили перебувають у Сирії "щонайменше кілька місяців" і "це триває вже давно". За його словами, він щойно дізнався про нову цифру. І додав, що збільшення не пов'язане з усуненням Асада або збільшенням кількості атак з боку "ІД" чи проти неї.

"Я також підкреслю, що, як мені пояснили, ці сили, які доповнюють місію "Розгром ІДІЛ", були там ще до падіння режиму Асада", - сказав Райдер.

Генерал-майор також пояснив секретність "дипломатичними міркуваннями" і додав, що він "не відстежує жодних додаткових коригувань чисельності сил у майбутньому".

Зазначимо, що між США, Туреччиною й Іраком уже давно існують розбіжності щодо постійної присутності американських військ у Сирії та необхідності утримувати їх на певному рівні.

Натомість ситуація може змінитися, адже новообраний президент Дональд Трамп заявив, що не підтримує розширення присутності американських військ у Сирії.

Вплив США у Сирії

На початку грудня бійці ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили ключові сирійські міста включено зі столицею Дамаском. Це поклало кінець режиму диктатора Башара Асада у Сирії.

У США визнали, що перебували у прямому контакті з повстанцями під час цієї операції.

Чинний президент Джо Байден привітав падіння режиму Асада і назвав ці події "фундаментальним актом справедливості".

Водночас, новообраний президент США Дональд Трамп проти втручання в події у Сирії, оскільки ця країна не є партнером Вашингтона.

8 грудня американські військові вдарили з авіації по таборах "Ісламської держави" у Сирії. Мета удару - не дозволити ісламістам скористатися падінням режиму Асада та відновити контроль над центральними районами країни.

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