США збили "Шахед" дроном-перехоплювачем, який протестували в Україні, - ЗМІ

США вперше застосували у бойових умовах систему перехоплення безпілотників Merops, раніше випробувану в Україні. З її допомогою американські військові знищили іранський дрон "Шахед" на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Business Insider.

Український досвід став у нагоді США

Американські військові вперше використали в бойових умовах систему Merops для знищення ударного безпілотника "Шахед". Перехоплення відбулося цього тижня на Близькому Сході.

За даними видання, йдеться про перше бойове застосування цієї розробки американськими військами. До цього комплекс уже пройшов перевірку в Україні, де використовувався для протидії російським безпілотникам.

Як зазначається, за допомогою Merops українські захисники знищили понад тисячу дронів типу "Шахед". Після успішного застосування систему також закупили кілька країн Східної Європи.

Перший бій

За інформацією джерела Business Insider, американські військовослужбовці в Кувейті цього тижня зафіксували щонайменше одне успішне перехоплення іранського безпілотника "Шахед".

Співрозмовник видання уточнив, що йдеться про ударний дрон-камікадзе, який Іран активно застосовує у регіоні.

США та Іран продовжують обмінюватися ударами після зриву режиму припинення вогню. Американська сторона завдає ударів по військових об'єктах Ірану, а Тегеран відповідає запуском ракет і безпілотників територією країн, де розміщені американські військові бази.

Раніше Business Insider повідомляв, що від початку нового витка бойових дій американські сили вже перехопили десятки іранських ракет та безпілотників. Однак частина засобів поразки все ж таки досягла цілей.

За даними видання, цього місяця загинули щонайменше четверо американських військовослужбовців, ще майже сто отримали поранення.

Як працює Merops

Комплекс Merops розроблений американською ініціативою Project Eagle. До його складу входять радар, пускова установка, наземна система управління та безпілотник-перехоплювач вартістю близько 15 тисяч доларів.

Перехоплювач здатний розвивати швидкість понад 175 миль на годину та оснащений технологіями штучного інтелекту, які допомагають йому працювати навіть за умов активної радіоелектронної протидії.

Управління системою здійснює невеликий розрахунок, навчання якого займає лише кілька днів. Сам безпілотник знищує мету або прямим зіткненням, або підривом поруч із нею. Для керування використовуються стандартні контролери Xbox.

Однією з головних переваг Merops називають його вартість. У порівнянні з дорогими зенітними ракетами, які застосовуються для боротьби з безпілотниками, такий перехоплювач дозволяє значно скоротити витрати на відбиття атак.

Чому це важливо

Армія США розгорнула систему Merops на Близькому Сході ще в березні разом із підрозділами, що пройшли підготовку щодо її експлуатації.

За цей час військовослужбовці освоїли роботу з новим комплексом, а тепер уперше застосували його у реальній бойовій обстановці.

Міністр армії США Ден Дрісколл раніше заявляв, що після початку війни з Іраном американські військові закупили тисячі таких перехоплювачів.

За його словами, зі збільшенням обсягів виробництва вартість одного апарату може знизитися менш як до 10 тисяч доларів.

Україна стала випробувальним майданчиком

Успішне застосування Merops на Близькому Сході підтверджує зростаючий інтерес США та союзників по НАТО до недорогих безпілотників-перехоплювачів, ефективність яких була доведена під час війни в Україні.

Саме український досвід став одним із ключових факторів поширення цієї технології.

Після успішної експлуатації комплексу його придбали Польща та Румунія, а згодом про намір закупити систему заявила і Литва.

Таким чином, Merops поступово стає частиною системи протидії ударним безпілотникам на східному фланзі НАТО.