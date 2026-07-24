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США сбили "Шахед" дроном-перехватчиком, который протестировали в Украине, - СМИ

22:18 24.07.2026 Пт
3 мин
Испытанная в Украине технология впервые сработала в бою за пределами Европы
aimg Анастасия Никончук
США сбили "Шахед" дроном-перехватчиком, который протестировали в Украине, - СМИ Иллюстративное фото: ВСУ (Telegram-канал Владимира Зеленского)
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США впервые применили в боевых условиях систему перехвата беспилотников Merops, ранее испытанную в Украине. С ее помощью американские военные уничтожили иранский дрон "Шахед" на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.

Украинский опыт пригодился США

Американские военные впервые использовали в боевых условиях систему Merops для уничтожения ударного беспилотника "Шахед". Перехват произошел на этой неделе на Ближнем Востоке.

По данным издания, речь идет о первом боевом применении этой разработки американскими войсками. До этого комплекс уже прошел проверку в Украине, где использовался для противодействия российским беспилотникам.

Как отмечается, с помощью Merops украинские защитники уничтожили более тысячи дронов типа "Шахед". После успешного применения систему также закупили несколько стран Восточной Европы.

Первый бой

По информации источника Business Insider, американские военнослужащие в Кувейте на этой неделе зафиксировали как минимум один успешный перехват иранского беспилотника "Шахед".

Собеседник издания уточнил, что речь идет об ударном дроне-камикадзе, который Иран активно применяет в регионе.

США и Иран продолжают обмениваться ударами после срыва режима прекращения огня. Американская сторона наносит удары по военным объектам Ирана, а Тегеран отвечает запуском ракет и беспилотников по территории стран, где размещены американские военные базы.

Ранее Business Insider сообщал, что с начала нового витка боевых действий американские силы уже перехватили десятки иранских ракет и беспилотников. Однако часть средств поражения все же достигла целей.

По данным издания, в этом месяце погибли как минимум четверо американских военнослужащих, еще почти сто получили ранения.

Как работает Merops

Комплекс Merops разработан американской инициативой Project Eagle. В его состав входят радар, пусковая установка, наземная система управления и беспилотник-перехватчик стоимостью около 15 тысяч долларов.

Перехватчик способен развивать скорость более 175 миль в час и оснащен технологиями искусственного интеллекта, которые помогают ему работать даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Управление системой осуществляет небольшой расчет, обучение которого занимает всего несколько дней. Сам беспилотник уничтожает цель либо прямым столкновением, либо подрывом рядом с ней. Для управления используются стандартные контроллеры Xbox.

Одним из главных преимуществ Merops называют его стоимость. По сравнению с дорогими зенитными ракетами, применяемыми для борьбы с беспилотниками, такой перехватчик позволяет значительно сократить расходы на отражение атак.

Почему это важно

Армия США развернула систему Merops на Ближнем Востоке еще в марте вместе с подразделениями, прошедшими подготовку по ее эксплуатации.

За это время военнослужащие освоили работу с новым комплексом, а теперь впервые применили его в реальной боевой обстановке.

Министр армии США Дэн Дрисколл ранее заявлял, что после начала войны с Ираном американские военные закупили тысячи таких перехватчиков.

По его словам, с увеличением объемов производства стоимость одного аппарата может снизиться менее чем до 10 тысяч долларов.

Украина стала испытательной площадкой

Успешное применение Merops на Ближнем Востоке подтверждает растущий интерес США и союзников по НАТО к недорогим беспилотникам-перехватчикам, эффективность которых была доказана во время войны в Украине.

Именно украинский опыт стал одним из ключевых факторов распространения этой технологии.

После успешной эксплуатации комплекса его приобрели Польша и Румыния, а позднее о намерении закупить систему заявила и Литва.

Таким образом, Merops постепенно становится частью системы противодействия ударным беспилотникам на восточном фланге НАТО.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон близки к заключению соглашения Drone Deal. По его словам, документ предусматривает сотрудничество в сфере производства беспилотников, а также строительство крупного украинского завода на территории США.

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