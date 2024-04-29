США збили п'ятьох безпілотників над Червоним морем

"Між 1:48 і 2:27 ранку за часом Сани 28 квітня Центральне командування США успішно вступило в бій із п'ятьма безпілотними літальними апаратами над Червоним морем", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що дрони становили безпосередню загрозу для американських, коаліційних і торгових суден у регіоні.

"Ці дії робляться для захисту свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - йдеться в повідомленні.