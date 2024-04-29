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США сбили пять беспилотников над Красным морем

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Американские военные уничтожили пять вражеских беспилотников над Красным морем.

Об этом заявило Центральное командование ВС США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CENTCOM в Twitter.

"Между 1:48 и 2:27 утра по времени Саны 28 апреля Центральное командование США успешно вступило в бой с пятью беспилотными летательными аппаратами над Красным морем", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что дроны представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе.

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - говорится в сообщении. 

Атаки хуситов в Красном море

С ноября 2023 года шиитские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном и контролирующие часть Йемена, совершают регулярные нападения на коммерческие суда в Красном море, Аденском и Баб-эль-Мандебском проливах с помощью беспилотников и ракет. Эти атаки являются актом протеста против действий Израиля в Секторе Газа против группировки ХАМАС.

В результате атак многие западные перевозчики были вынуждены перенаправить свои суда на более длинные и дорогостоящие маршруты вокруг Южной Африки, опасаясь эскалации конфликта из Газы на весь Ближний Восток.

Накануне хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом. В ответ американские военные уничтожили надводный дрон и беспилотник в районах, подконтрольных хуситам.

Ситуация остается напряженной, и остается неизвестным, как долго продлятся атаки хуситов и ответные действия США.

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