США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки РФ експериментальною ракетою, - CNN

Російські окупанти під час удару по Дніпропетровській області сьогодні, 21 листопада, використали експериментальну балістичну ракету середньої дальності. США заздалегідь попереджали Україну про можливість атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання з посиланням на неназваного американського чиновника пише, що США заздалегідь знали про можливість застосування Росією такої ракети та попередили не лише Україну, а й інші країни.
Співрозмовник CNN вважає, що Росія має лише невелику кількість таких експериментальних ракет.
За словами неназваного чиновника, Україна витримала "незліченну кількість атак" росіян, у тому числі ракетами зі "значно більшими боєголовками", ніж у експериментальної балістики.
CNN припустило, що американський чиновник мав на увазі ФАБ-1500, які застосовують проти України російські окупанти.
Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, Повітряні сили написали про те, що росіяни вперше атакували Україну за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети.
Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна атакувала Україну "новою балістичною системою середньої дальності "Орєшнік".
За словами глави Кремля, так Росія відповіла на дозвіл США, Британії та Франції для України атакувати російську територію західними ракетами.
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