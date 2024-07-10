У США заявляють про покращення позицій України на фронті, - Washington Post

Хоча лінія фронту майже не змінилася більш ніж рік, вони кажуть, що Москва, ймовірно, зіткнеться з проблемами, що зростають, у збереженні своїх переваг на полі бою.

"Україна залишається під тиском, це залишається дуже активним конфліктом. Нам не слід дивитися у рожевих окулярах", - заявив високопосадовець адміністрації США.

Однак, за його словами, лінії стабілізувалися, і Росія зазнає надзвичайних витрат, "які змушують її покладатися на погано навчені сили, що фактично грає на руку Україні".