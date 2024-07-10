В США заявляют об улучшении позиций Украины на фронте, - Washington Post

Хотя линия фронта почти не изменилась более за чем год, они говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

"Украина остается под давлением, это остается очень активным конфликтом. Нам не следует смотреть в розовых очках", - заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Однако, по его словам, линии стабилизировались, и Россия несет чрезвычайные затраты, "которые вынуждают ее полагаться на плохо обученные силы, что фактически играет на руку Украине".