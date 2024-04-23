У США заявили про зростання фактів порушень прав людини у Секторі Газа, - WP

Держдепартамент США оприлюднив щорічну доповідь, в якій констатується погіршення ситуації з правами людини через війну у Секторі Газа. Водночас, адміністрація президента США наразі не запровадила санкції проти Ізраїлю за виявлені факти порушень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
У доповіді згадується низка порушень прав людини, скоєних в Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан та в Секторі Газа у 2023 році такими сторонами, як Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), бойовики ХАМАС і Палестинська автономія, до і після нападів ХАМАС 7 жовтня, які занурили Близький Схід в ескалацію нестабільності й насильства.
У доповіді зазначається, що конфлікт з ХАМАС у Секторі Газа мав "значний негативний вплив" на стан прав людини в Ізраїлі. В документі також наводяться достовірні повідомлення про "незаконні вбивства" як з боку ХАМАС, так і з боку ізраїльського уряду.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що атаки 7 жовтня, під час яких загинуло близько 1200 осіб, і подальша загибель цивільних осіб під час військової відповіді Ізраїлю в Секторі Газа, "також викликали глибоке занепокоєння з приводу прав людини".
Водночас Блінкен не оголосив про рішення призупинити допомогу США окремим підрозділам армії Ізраїлю через імовірні порушення прав людини. Ізраїльські офіційні особи в останні дні висловили попереджувальні протести проти такого кроку.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант застеріг адміністрацію від санкцій проти батальйону "Нецах Єгуда", який, за його словами, відіграє важливу роль у боротьбі Ізраїлю проти ХАМАС та ліванського бойового угруповання "Хезболла". У 2022 році ЦАХАЛ притягнув до дисциплінарної відповідальності кількох офіцерів через смерть літнього американця палестинського походження, що перебував під вартою в цьому підрозділі.
Блінкен заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати оцінювати стан дотримання прав людини в інших країнах та, за потреби, будуть запроваджувати санкції для країн, що відстають у цьому питанні, незалежно від їхнього статусу - ворога чи партнера США. Вашингтон уже давно є головним політичним та воєнним союзником Ізраїлю.
Потенційне запровадження таких обмежень, посилить тертя між президентом Джо Байденом та ізраїльським прем'єром Нетаньягу в момент сильного напруження через ведення Ізраїлем війни у Секторі Газа та нездатності прем'єра Ізраїлю забезпечити цивільне населення, що опинилося в пастці, достатньою кількістю продовольства і медикаментів.
У доповіді йдеться про загибель понад 21 тисячі осіб у Секторі Газа до кінця 2023 року. Роберт Гілкріст, співробітник Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США, відмовився уточнити, як відомство визначило ці цифри та чи базуються вони, передусім, на даних органів охорони здоров'я в Газі, які, за словами ізраїльських чиновників, уже давно контролюються ХАМАС і надають перебільшені дані.
У доповіді зазначається, що ізраїльська влада зробила "деякі кроки для виявлення і покарання чиновників, звинувачених у порушенні прав людини" на Західному березі річки Йордан, де американські офіційні особи давно критикують створення ізраїльських поселень і насильство поселенців проти палестинців. Минулого тижня адміністрація президента США оголосила про нові санкції, пов'язані з особами, звинуваченими у розпалюванні насильства в регіоні.
Натомість в адміністрації президента США заявили, що ізраїльська влада у Газі, не зробила "жодних публічно помітних кроків для виявлення і покарання причетних до порушень чиновників".
Оскільки доповідь охоплює 2023 рік, у ній не розглядаються наслідки гучного інциденту, коли у квітні ізраїльські військові обстріляли міжнародний гуманітарний конвой, внаслідок чого загинуло семеро людей. Початкове ізраїльське розслідування цього інциденту показало, що ЦАХАЛ порушив свої власні правила: щонайменше двох офіцерів було звільнено, а інші отримали догани.
Водночас, у багатьох інших випадках, коли правозахисні групи заявляли про порушення прав людини, зокрема обстріли лікарень та житлових будинків у Секторі Газа, Ізраїль посилався на практику ХАМАСу приховувати бойовиків серед цивільного населення і заявляв, що його власні операції відповідають міжнародному праву.
Адміністрація Байдена давно критикує уряд Ізраїлю через гуманітарну ситуацію у Секторі Газа та насильство поселенців проти палестинців та активістів, які виступають проти поселень на Західному березі.
Раніше США запровадили санкції проти кількох поселенців і двох низових організацій, що збирають кошти для них.
Днями США заявили, що розглядають запровадження санкцій проти батальйону ізраїльської армії "Нецах Єгуда" та низки інших підрозділів, звинувачених у порушеннях прав людини під час операцій на Західному березі річки Йордан.
Однак попри ці факти, 20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про допомогу Ізраїлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.