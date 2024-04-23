У США заявили про зростання фактів порушень прав людини у Секторі Газа, - WP

У доповіді згадується низка порушень прав людини, скоєних в Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан та в Секторі Газа у 2023 році такими сторонами, як Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), бойовики ХАМАС і Палестинська автономія, до і після нападів ХАМАС 7 жовтня, які занурили Близький Схід в ескалацію нестабільності й насильства.

У доповіді зазначається, що конфлікт з ХАМАС у Секторі Газа мав "значний негативний вплив" на стан прав людини в Ізраїлі. В документі також наводяться достовірні повідомлення про "незаконні вбивства" як з боку ХАМАС, так і з боку ізраїльського уряду.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що атаки 7 жовтня, під час яких загинуло близько 1200 осіб, і подальша загибель цивільних осіб під час військової відповіді Ізраїлю в Секторі Газа, "також викликали глибоке занепокоєння з приводу прав людини".

Водночас Блінкен не оголосив про рішення призупинити допомогу США окремим підрозділам армії Ізраїлю через імовірні порушення прав людини. Ізраїльські офіційні особи в останні дні висловили попереджувальні протести проти такого кроку.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант застеріг адміністрацію від санкцій проти батальйону "Нецах Єгуда", який, за його словами, відіграє важливу роль у боротьбі Ізраїлю проти ХАМАС та ліванського бойового угруповання "Хезболла". У 2022 році ЦАХАЛ притягнув до дисциплінарної відповідальності кількох офіцерів через смерть літнього американця палестинського походження, що перебував під вартою в цьому підрозділі.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати оцінювати стан дотримання прав людини в інших країнах та, за потреби, будуть запроваджувати санкції для країн, що відстають у цьому питанні, незалежно від їхнього статусу - ворога чи партнера США. Вашингтон уже давно є головним політичним та воєнним союзником Ізраїлю.

Потенційне запровадження таких обмежень, посилить тертя між президентом Джо Байденом та ізраїльським прем'єром Нетаньягу в момент сильного напруження через ведення Ізраїлем війни у Секторі Газа та нездатності прем'єра Ізраїлю забезпечити цивільне населення, що опинилося в пастці, достатньою кількістю продовольства і медикаментів.

Кількість жертв

У доповіді йдеться про загибель понад 21 тисячі осіб у Секторі Газа до кінця 2023 року. Роберт Гілкріст, співробітник Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США, відмовився уточнити, як відомство визначило ці цифри та чи базуються вони, передусім, на даних органів охорони здоров'я в Газі, які, за словами ізраїльських чиновників, уже давно контролюються ХАМАС і надають перебільшені дані.

У доповіді зазначається, що ізраїльська влада зробила "деякі кроки для виявлення і покарання чиновників, звинувачених у порушенні прав людини" на Західному березі річки Йордан, де американські офіційні особи давно критикують створення ізраїльських поселень і насильство поселенців проти палестинців. Минулого тижня адміністрація президента США оголосила про нові санкції, пов'язані з особами, звинуваченими у розпалюванні насильства в регіоні.

Натомість в адміністрації президента США заявили, що ізраїльська влада у Газі, не зробила "жодних публічно помітних кроків для виявлення і покарання причетних до порушень чиновників".

Оскільки доповідь охоплює 2023 рік, у ній не розглядаються наслідки гучного інциденту, коли у квітні ізраїльські військові обстріляли міжнародний гуманітарний конвой, внаслідок чого загинуло семеро людей. Початкове ізраїльське розслідування цього інциденту показало, що ЦАХАЛ порушив свої власні правила: щонайменше двох офіцерів було звільнено, а інші отримали догани.

Водночас, у багатьох інших випадках, коли правозахисні групи заявляли про порушення прав людини, зокрема обстріли лікарень та житлових будинків у Секторі Газа, Ізраїль посилався на практику ХАМАСу приховувати бойовиків серед цивільного населення і заявляв, що його власні операції відповідають міжнародному праву.