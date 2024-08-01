У США заявили про знищення кількох надводних дронів хуситів у Червоному морі

Як уточнили в американському військовому відомстві, операція зі знищення цілей відбулася протягом 30 липня.

Американська сторона вказує, що сили Центркому "успішно знищили три надводних корабля без екіпажу (USV) підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі".

"Було визначено, що ця зброя становить безпосередню загрозу для сил США, коаліції та торговельних суден у регіоні", - зазначили у військовому відомстві Штатів.

Також у Центркомі додали, що такі дії були вжиті з метою захисту свободи судноплавства, та щоб "зробити міжнародні води більш безпечними".

Операція США та союзників у Червоному морі через атаки хуситів на кораблі

Зауважимо, що американська сторона інформує про ліквідацію дронів, ракет та іншого озброєння єменських хуситів досить регулярно.

Такі дії західна коаліція (США, Британія та союзники) вживає через удари бойовиків по комерційних кораблях у Червоному морі та Аденській затоці.

Так, нагадаємо, хусити пояснюють свої активні атаки по торгових суднах та танкерах бажанням підтримати палестинське угруповання ХАМАС, проти якого Ізраїль проводить військову операцію у Секторі Газа через масштабний напад терористів восени 2023-го.

Раніше повідомлялося, що 13 липня військові США знищили у Ємені кілька дронів хуситів. А 24 липня стало відомо, що американські військові знищили 3 ракетні установки у підконтрольному хуситам районі Ємену.