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В США заявили, что возможно збили два иранских беспилотника

Новости » Политика    24.07.2019 - 00:02
В США заявили, что возможно збили два иранских беспилотника
Фото: Кеннет Маккензи (white house)

Второй беспилотник пропал с радара и его больше не видели

Американским войскам удалось на прошлой неделе сбить возможно не один, а два беспилотника армии Ирана. Как передает РБК-Украина, об этом заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в интервью телеканалу CBS News

Однако подтверждений о ликвидации второго иранского дрона у Соединенных Штатов пока нет. Предполагается, что было сбито два беспилотника, "или даже больше двух".

"Мы думаем, что их было два. Могло быть и больше, но в этом мы не уверены. Полностью мы уверены, что сбили один, но и уничтожение второго дрона не исключаем", - заявил Маккензи.

Объясняется такая информаци тем, что при уничтожении беспилотника военные использовали не ракету, а электронное излучение. Оно лишает владельцев дрона возможности им управлять. Один беспилотник упал после применения электронного излучения в воды Ормузского пролива. Второй дрон мог пропасть с радара, однако его падения не увидели.

Беспилотник был уничтожен по той причине, что он слишком близко подлетел к американскому кораблю Boxer. Это судно способно перевозить на своем борту около 30 самолетов, вертолеты и другую военную технику.

Напомним, как заявил 18 июля президент США Дональд Трамп, десантный корабль USS Boxer уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотный летательный аппарат. 

В Иране сообщили вскоре, что не знают, о каком дроне идет речь.

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