У США заявили, що можливо збили два іранських безпілотника

Фото: Кеннет Маккензі (white house)

Другий безпілотник пропав з радарів і його більше не бачили

Американським військам вдалося минулого тижня збити можливо не один, а два безпілотника армії Ірану. Як передає РБК-Україна, про це заявив глава Центрального командування США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензі в інтерв'ю телеканалу CBS News.

Однак підтверджень про ліквідацію другого іранського дрона у Сполучених Штатів поки немає. Передбачається, що було збито два безпілотника, "або навіть більше двох".

"Ми думаємо, що їх було два. Могло бути і більше, але в цьому ми не впевнені. Ми впевнені, що збили один, але і знищення другого дрона не виключаємо", - заявив Маккензі.

Пояснюється така інформація тим, що при знищенні безпілотника військові використовували не ракету, а електронне випромінювання. Воно позбавляє власників дрона можливості керувати ним. Один безпілотник впав після застосування електронного випромінювання у води Ормузської протоки. Другий дрон міг пропасти з радара, однак його падіння не побачили.

Безпілотник був знищений з тієї причини, що він занадто близько підлетів до американського корабля Boxer. Це судно здатне перевозити на своєму борту близько 30 літаків, вертольотів та іншу військову техніку.



Нагадаємо, як заявив 18 липня президент США Дональд Трамп, десантний корабель USS Boxer знищив в Ормузькій протоці іранський безпілотний літальний апарат.

В Ірані повідомили незабаром, що не знають, про який дрон йдеться.