В США заявили, что война в Украине может затянуться на "долгие годы"

Милли отметил, что нападение на Украину было "давней целью" президента России Владимира Путина. По его словам, вторжение РФ в Украину, вероятно, не могло быть предотвращено, кроме как присутствием американских войск.

"Это была его долгосрочная цель, которая насчитывает годы. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину - сдерживания его Соединенными Штатами - потребовала бы использования Вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы не советовал", - заявил генерал.

При этом, по данным СМИ, после вторжения РФ в Пентагоне заговорили об увеличении количества контингента в Восточной Европе. В частности, США планировали развернуть дополнительные базы.

Однако в недавнем выступлении Милли заявил, что можно обойтись временными военными базами и организовать регулярную ротацию контингента.

Американский генерал добавил, что финансирование этого вопроса возьмут на себя страны Восточной Европы, а именно Польша, Румыния и страны Балтии.