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У США заявили, що війна в Україні може затягнутися на "довгі роки"

Фото: генерал США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Високопоставлений представник американського військового командування, генерал армії США Марк Міллі, виступаючи перед Конгресом, прокоментував війну в Україні. Військовий вважає, що конфлікт затягнеться на "довгі роки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post і ВВС. Російська служба.

Міллі зазначив, що напад на Україну був "давньою метою" президента Росії Володимира Путіна. За його словами, вторгнення РФ в Україну, ймовірно, не могло бути відвернене, крім як присутністю американських військ.

"Це була його довгострокова мета, яка налічує роки. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну - стримування його Сполученими Штатами - вимагала б використання Збройних сил США і привела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого я б не радив", - заявив генерал.

При цьому, за даними ЗМІ, після вторгнення РФ у Пентагоні заговорили про збільшення кількості контингенту в Східній Європі. Зокрема, США планували розгорнути додаткові бази.

Однак у недавньому виступі Міллі заявив, що можна обійтися тимчасовими військовими базами і організувати регулярну ротацію контингенту.

Американський генерал додав, що фінансування цього питання візьмуть на себе країни Східної Європи, а саме Польща, Румунія і країни Балтії.

Нагадаємо, раніше Марк Міллі заявив, що імовірність ескалації конфлікту між великими країнами постійно зростає.

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