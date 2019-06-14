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США заявили о важности прозрачного аудита "Укроборонпрома"


Секретарь СНБО провел встречу с временно поверенным в делах США Кристиной Квин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО.

Собеседники обсудили состояние и перспективы реформирования сектора безопасности и обороны. На встерче также обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества с США.

Данилюк назвал среди приоритетов в работе СНБО военную реформу, а также реформирование "Укроборонпрома", поставку качественного оружия и техники для украинской армии, энергетическую безопасность, кибербезопасность, реформу СБУ и разведывательных органов.

Также Данилюк заявил, что "СНБО должен стать площадкой, которая способна оперативно реагировать на все возможные проблемы".

В свою очередь Квин отметила прогресс в реализации оборонной реформы в Украине, подчеркнула важность проведения прозрачного международного аудита "Укроборонпрома", и заверила в неизменности поддержки США на геополитической арене.

Напомним, 31 мая Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временно поверенного в делах США в мае 2019 года. 

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. По его словам, Кабмин выделяет 32 млн грн для аудита "Укроборонопрома".

Ранее РБК-Украина писало, что пятый президент Украины Петр Порошенко еще 17 апреля заявил, что аудит "Укроборонпрома" начался. По словам Порошенко, аудит "стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета".

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