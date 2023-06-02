У США заявили, що задоволені озброєнням України напередодні контрнаступу
Адміністрація Сполучених Штатів вважає, що разом із союзниками та партнерами забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.
"Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом зараз. Коли вони почнуть (наступ - ред.), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів", - сказав він.
Кірбі пояснив, що мова йде не лише про надання систем ППО, що наразі є найактуальнішою потребою, але й про забезпечення бронетехнікою, артилерією, боєприпасами, а також проведенням навчань.
Чиновник зауважив, що з кожним кроком контрнаступу та звільнення територій Україні знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.
"Бойові дії - річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також "динамічно" готові підтримувати їх надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців", - підкреслив Кірбі.
Новий пакет військової допомоги від США
Сьогодні, 31 травня, Штати оголосили черговий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Як уточнили в Пентагоні, нову зброю надають Україні із запасів США. Пакет включає:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- ракети AIM-7 для систем ППО;
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 105-мм танкові боєприпаси;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
- протитанкові системи AT-4;
- понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання та системи для розмінування;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- прилади нічного бачення.
Зауважимо, що авіаракети AIM-7 Sparrow наша країна отримає вперше. Що відомо про ці самонавідні ракети - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.