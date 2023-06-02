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У США заявили, що задоволені озброєнням України напередодні контрнаступу

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П'ятниця 02 червня 2023 22:03
У США заявили, що задоволені озброєнням України напередодні контрнаступу Фото: представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Адміністрація Сполучених Штатів вважає, що разом із союзниками та партнерами забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

"Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом зараз. Коли вони почнуть (наступ - ред.), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів", - сказав він.

Кірбі пояснив, що мова йде не лише про надання систем ППО, що наразі є найактуальнішою потребою, але й про забезпечення бронетехнікою, артилерією, боєприпасами, а також проведенням навчань.

Чиновник зауважив, що з кожним кроком контрнаступу та звільнення територій Україні знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.

"Бойові дії - річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також "динамічно" готові підтримувати їх надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців", - підкреслив Кірбі.

Новий пакет військової допомоги від США

Сьогодні, 31 травня, Штати оголосили черговий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Як уточнили в Пентагоні, нову зброю надають Україні із запасів США. Пакет включає:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • ракети AIM-7 для систем ППО;
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
  • протитанкові системи AT-4;
  • понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
  • обладнання та системи для розмінування;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • прилади нічного бачення.

Зауважимо, що авіаракети AIM-7 Sparrow наша країна отримає вперше. Що відомо про ці самонавідні ракети - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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