В США заявили, что удовлетворены вооружением Украины накануне контрнаступления

Администрация Соединенных Штатов считает, что вместе с союзниками и партнерами обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

"Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию сейчас. Когда они начнут (наступление - ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров", – сказал он.

Кирби объяснил, что речь идет не только о предоставлении систем ПВО, что является наиболее актуальной потребностью, но и об обеспечении бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, а также проведением учений.

Чиновник отметил, что с каждым шагом контрнаступления и освобождения территорий Украине потребуется пополнение боеприпасов и техники.

"Боевые действия - вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также "динамически" готовы поддерживать их в дальнейшем. Следовательно, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", - подчеркнул Кирби.

Новый пакет военной помощи от США

Сегодня, 31 мая, Штаты объявили очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 300 млн. долларов. Как уточнили в Пентагоне, новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Пакет включает:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

ракеты AIM-7 для систем ПВО;

системы противовоздушной обороны Avenger;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотных авиационных систем;

противотанковые системы AT-4;

более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;

оборудование и системы для разминирования;

боеприпасы для разрушения помех;

приборы ночного видения.

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