В США заявили, что удовлетворены вооружением Украины накануне контрнаступления
Администрация Соединенных Штатов считает, что вместе с союзниками и партнерами обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.
"Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию сейчас. Когда они начнут (наступление - ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров", – сказал он.
Кирби объяснил, что речь идет не только о предоставлении систем ПВО, что является наиболее актуальной потребностью, но и об обеспечении бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, а также проведением учений.
Чиновник отметил, что с каждым шагом контрнаступления и освобождения территорий Украине потребуется пополнение боеприпасов и техники.
"Боевые действия - вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также "динамически" готовы поддерживать их в дальнейшем. Следовательно, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", - подчеркнул Кирби.
Новый пакет военной помощи от США
Сегодня, 31 мая, Штаты объявили очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 300 млн. долларов. Как уточнили в Пентагоне, новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Пакет включает:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- ракеты AIM-7 для систем ПВО;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
- противотанковые системы AT-4;
- более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- оборудование и системы для разминирования;
- боеприпасы для разрушения помех;
- приборы ночного видения.
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