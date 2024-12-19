У США заявили, що українці стоять перед фундаментальним рішенням

Українці наразі перебувають у процесі, коли необхідно прийняти вкрай важливе рішення - продовжувати боротьбу, або ж вести переговори про встановлення миру. Адміністрація глави США Джо Байдена тим часом прагне забезпечити Україну найсильнішими позиціями.

Про це заявляє державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю MSNBC Morning.

"Українці повинні прийняти фундаментальні рішення щодо продовження боротьби або переговорів та спроби довести це до припинення вогню", - сказав Блінкен.

Державний секретар США підкреслив, що також фундаментальним є питання, чи готова Росія це зробити.

"Втім, якщо дійде до цього (до переговорів - ред.), ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди", - продовжив він.

За його словами, це означає подальшу роботу для зміцнення позицій України на полі бою, щоб вона мала необхідні ресурси, боєприпаси та мобілізованих бійців.

Водночас він зауважив, що це означає продовження максимального тиску на Росію.