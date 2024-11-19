У США заявили, що Україні мобілізація військових потрібна більше, ніж нова зброя

Зокрема, у Саллівана запитали, що могли б раніше зробити США для швидшої перемоги України. У відповідь на це він нагадав, що Україна отримала від США танки, а також схвалення на передачу винищувачів F-16, систем HIMARS та Patriot.

"Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою", - сказав він.

За його словами, найпряміший зв'язок між українськими досягненнями і внесками пролягає через мобілізацію та людські ресурси. Водночас він не вважає, що якби Україна отримала дозвіл на отримання якоїсь із систем озброєнь раніше, то це б суттєво вплинуло на поле бою.

"Чи побачили ми помітну різницю на полі бою після того, як надали танки Україні? Аналогічно, чи помітили ми помітну різницю у використанні винищувачів F-16? Ми вважаємо, жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві. Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україні потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту", – сказав Салліван.