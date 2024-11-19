UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У США заявили, що Україні мобілізація військових потрібна більше, ніж нова зброя

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна вже отримала велику кількість різної американської зброї, але все одно опинилась у складній ситуації на полі бою. Причина цьому - проблеми з мобілізацією.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю PBS News.

Зокрема, у Саллівана запитали, що могли б раніше зробити США для швидшої перемоги України. У відповідь на це він нагадав, що  Україна отримала від США танки, а також схвалення на передачу винищувачів F-16, систем HIMARS та Patriot. 

"Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою", - сказав він.

За його словами, найпряміший зв'язок між українськими досягненнями і внесками пролягає через мобілізацію та людські ресурси. Водночас він не вважає, що якби Україна отримала дозвіл на отримання якоїсь із систем озброєнь раніше, то це б суттєво вплинуло на поле бою.

"Чи побачили ми помітну різницю на полі бою після того, як надали танки Україні? Аналогічно, чи помітили ми помітну різницю у використанні винищувачів F-16? Ми вважаємо, жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві. Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україні потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту", – сказав Салліван.

Мобілізація в Україні

Раніше ми писали про те, що в Україні лише цієї весни знизили призовний вік із 27 до 25 років. Таким чином, в Україні на війну можуть призвати чоловіків з 25 років.

Окрім цього ми писали, що американські чиновники намагаються домогтися від президента України Володимира Зеленського рішення щодо мобілізації з 18 років. Але він не піддається.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні