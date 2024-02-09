В США заявили, что Эквадор еще анализирует передачу военной техники Украине
Правительство Эквадора все еще рассматривает возможность передачи военной техники Украине.
Об этом заявил заместитель помощника секретаря Бюро США по делам Западного полушария Кевин Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleamazonas.
"Это договоренность о передаче оборудования украинскому правительству, которое борется с российским вторжением. Это решение правительства Эквадора, и оно все еще находится на рассмотрении", - заявил он.
Салливан подтвердил, что соглашение об обмене военной техникой не выполняется, поскольку правительство Даниэля Нобоа анализирует его.
Однако он выразил удовлетворение тем, что Эквадор поддерживает Украину в войне с Россией.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что РФ недавно развязала "торговую войну" с Эквадором из-за военной помощи для Украины. Так, в Министерстве иностранных дел страны-агрессора заявили, что решение Кито якобы было принято под давлением внешних сил.
После этого западные СМИ сообщали, что Военно-Воздушные силы Эквадора готовятся к передаче США шести зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" типа MAPO 9M33, которые позже будут отправлены в Украину.
Официально власти Эквадора не сообщили, что планируют передать США. Однако, согласно публичной информации, армия Эквадора имеет в своем строю советскую технику:
- Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" - 18 штук;
- Зенитный ракетный комплекс "Оса" - 10 штук;
- Зенитная пулеметная установка ЗПУ-1 и ЗПУ-2 - 128 штук;
- Зенитная установка ЗУ-23 - 34 штуки;
- Вертолет Ми-8 - 3 штуки;
- Вертолет Ми-171Е - 2 штуки;
- Переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2" и "Игла".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.