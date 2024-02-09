ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США заявили, что Эквадор еще анализирует передачу военной техники Украине

Пятница 09 февраля 2024 09:43
UA EN RU
В США заявили, что Эквадор еще анализирует передачу военной техники Украине Фото: (flickr.com/usembassy_montevideo)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эквадора все еще рассматривает возможность передачи военной техники Украине.

Об этом заявил заместитель помощника секретаря Бюро США по делам Западного полушария Кевин Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleamazonas.

"Это договоренность о передаче оборудования украинскому правительству, которое борется с российским вторжением. Это решение правительства Эквадора, и оно все еще находится на рассмотрении", - заявил он.

Салливан подтвердил, что соглашение об обмене военной техникой не выполняется, поскольку правительство Даниэля Нобоа анализирует его.

Однако он выразил удовлетворение тем, что Эквадор поддерживает Украину в войне с Россией.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что РФ недавно развязала "торговую войну" с Эквадором из-за военной помощи для Украины. Так, в Министерстве иностранных дел страны-агрессора заявили, что решение Кито якобы было принято под давлением внешних сил.

После этого западные СМИ сообщали, что Военно-Воздушные силы Эквадора готовятся к передаче США шести зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" типа MAPO 9M33, которые позже будут отправлены в Украину.

Официально власти Эквадора не сообщили, что планируют передать США. Однако, согласно публичной информации, армия Эквадора имеет в своем строю советскую технику:

  • Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" - 18 штук;
  • Зенитный ракетный комплекс "Оса" - 10 штук;
  • Зенитная пулеметная установка ЗПУ-1 и ЗПУ-2 - 128 штук;
  • Зенитная установка ЗУ-23 - 34 штуки;
  • Вертолет Ми-8 - 3 штуки;
  • Вертолет Ми-171Е - 2 штуки;
  • Переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2" и "Игла".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эквадор Помощь Украине Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить