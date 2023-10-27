У США заявили, що дадуть відповідь на атаки на їхні військові бази на Близькому Сході

У відповідь на нещодавну серію атак, які за словами США були здійснені підтримуваними Іраном терористичними групами на американські військові бази, дислоковані на Близькому Сході представник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати дадуть відповідь у "час і спосіб, який ми виберемо".

Напередодні президент США Джо Байден попередив верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, що Америка дасть відповідь, якщо Тегеран або його ставленики продовжуватимуть атакувати війська Сполучених Штатів.

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

За словами заступника прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера в період з 17 по 24 жовтня військові США на Близькому Сході були більш як 10 разів атаковані дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії.

В результаті, було поранено два десятки американських військовослужбовців. Раніше Джон Кірбі заявляв, що США реагуватимуть у разі ескалації на Близькому Сході. Американські військові готуються як до захисту, так і до реагування у разі потреби.