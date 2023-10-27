В США заявили, что ответят на атаки на их военные базы на Ближнем Востоке

В ответ на недавнюю серию атак, которые по словам США были совершены поддерживаемыми Ираном террористическими группами на американские военные базы, дислоцированные на Ближнем Востоке представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты ответят в "время и способ, который мы выберем".

Накануне президент США Джо Байден предупредил верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что Америка ответит, если Тегеран или его ставленники будут продолжать атаковать войска Соединенных Штатов.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера в период с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке были более 10 раз атакованы дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии.

В результате были ранены два десятка американских военнослужащих. Ранее Джон Кирби заявлял, что США будут реагировать в случае эскалации на Ближнем Востоке. Американские военные готовятся как к защите, так и к реагированию в случае необходимости.