США заявили о росте числа авиапассажиров на фоне пандемии

Фото: самолет (independent.co.uk)

Управление транспортной безопасности США (TSA) сообщило, что впервые с середины марта поток проверенных за день авиапассажиров превысил 1 миллион человек. В то же время, этот показатель на 60% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет "Голос Америки".

В TSA заявили о резком повышении спроса на авиационные перевозки, упавшем после начала пандемии.

В апреле 2020 года, количество пассажиров, досмотренных в аэропортах сотрудниками Управления транспортной безопасности, сократилось до 87 тыс в день. По данным авиакомпаний США, их убытки в связи с падением числа авиапассажиров составляют более 5 млрд долларов в месяц.

По данным Ассоциации авиаперевозчиков США (Airlines for America), с апреля пассажиропоток снизился примерно на 64%: на 62% внутри страны и 79% на рынке международных авиаперевозок. В связи с этим, треть авиапарка ныне простаивает.

Ранее сообщалось, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd на фоне пандемии коронавируса сокращает 5900 рабочих мест.