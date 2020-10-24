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США заявили о росте числа авиапассажиров на фоне пандемии

Суббота 24 октября 2020 06:36
США заявили о росте числа авиапассажиров на фоне пандемии
Фото: самолет (independent.co.uk)
Автор: Инна Собора

Управление транспортной безопасности США (TSA) сообщило, что впервые с середины марта поток проверенных за день авиапассажиров превысил 1 миллион человек. В то же время, этот показатель на 60% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет "Голос Америки".

В TSA заявили о резком повышении спроса на авиационные перевозки, упавшем после начала пандемии.

В апреле 2020 года, количество пассажиров, досмотренных в аэропортах сотрудниками Управления транспортной безопасности, сократилось до 87 тыс в день. По данным авиакомпаний США, их убытки в связи с падением числа авиапассажиров составляют более 5 млрд долларов в месяц.

По данным Ассоциации авиаперевозчиков США (Airlines for America), с апреля пассажиропоток снизился примерно на 64%: на 62% внутри страны и 79% на рынке международных авиаперевозок. В связи с этим, треть авиапарка ныне простаивает.

Ранее сообщалось, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd на фоне пандемии коронавируса сокращает 5900 рабочих мест.

Напомним, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала новый отчет, в котором говорится, что ущерб авиакомпаний продолжится как минимум до 2023 года.

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