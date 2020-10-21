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Гонконгская авиакомпания сокращает четверть персонала из-за пандемии

Гонконг, Среда 21 октября 2020 07:14
Гонконгская авиакомпания сокращает четверть персонала из-за пандемии
Фото: самолет авиакомпании (facebook.com/cathaypacific)
Автор: Инна Собора

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd на фоне пандемии коронавируса сокращает 5900 рабочих мест. Также компания отказывается от регионального бренда Cathay Dragon.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, авиакомпания будет добиваться изменения условий своих контрактов с бортпроводниками и пилотами в рамках реструктуризации, которая обойдется в 2,2 миллиарда гонконгских долларов (283,9 миллиона долларов США).

В целом, планируется, что компания сократит 8 500 должностей, или 24% от обычной численности персонала. Но это число включает вакантных 2 600 должностей.

"Глобальная пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиацию, и суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктурировать группу, чтобы выжить", - говорится в заявлении компании.

Cathay Pacific Airways базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 пунктам назначения во всем мире. Cathay Pacific - одна из шести авиакомпаний мира, имеющих пятизвездочный рейтинг Skytrax.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала новый отчет, в котором говорится, что ущерб авиакомпаний продолжится как минимум до 2023 года.

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