США заявили про зростання кількості авіапасажирів на тлі пандемії

Фото: літак (independent.co.uk)

Управління транспортної безпеки (TSA) повідомило, що вперше з середини березня потік перевірених за день авіапасажирів перевищив 1 мільйон людей. У той же час, цей показник на 60% нижче, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це пише "Голос Америки".

В TSA заявили про різке підвищення попиту на авіаційні перевезення, що впав після початку пандемії.

У квітні 2020 року, кількість пасажирів, проінспектованих в аеропортах співробітниками Управління транспортної безпеки, скоротилася до 87 тис в день. За даними авіакомпаній США, їх збитки у зв'язку з падінням кількості авіапасажирів становлять понад 5 млрд доларів в місяць.

За даними Асоціації авіаперевізників США (Airlines for America), з квітня пасажиропотік знизився приблизно на 64%: на 62% усередині країни і 79% на ринку міжнародних авіаперевезень. У зв'язку з цим, третина авіапарку нині простоює.

Раніше повідомлялося, що гонконгська авіакомпанія Cathay Pacific Airways Ltd на тлі пандемії коронавіруса скорочує 5900 робочих місць.