В США заявили о рекордной скорости поставок оружия в Украину

США продолжают оказывать военную помощь Украине. Поставки оружия проводятся в рекордных темпах.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.
"Мы работаем над этим (над поставками оружия - ред.) очень и очень усердно. Помощь поступает с рекордной скоростью, а США ведут постоянные переговоры с Украиной", - подчеркнул Кирби.
Он также добавил, что военную помощь Украине будут предоставлять до того момента, "пока Россия не прекратит боевые действия".
"Мы будем продолжать помогать Вооруженным силам Украины защищаться и вернуть территории, особенно на востоке и юге", - добавил Кирби.
Напомним, ранее стало известно, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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