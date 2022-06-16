В США заявили о рекордной скорости поставок оружия в Украину

"Мы работаем над этим (над поставками оружия - ред.) очень и очень усердно. Помощь поступает с рекордной скоростью, а США ведут постоянные переговоры с Украиной", - подчеркнул Кирби.

Он также добавил, что военную помощь Украине будут предоставлять до того момента, "пока Россия не прекратит боевые действия".

"Мы будем продолжать помогать Вооруженным силам Украины защищаться и вернуть территории, особенно на востоке и юге", - добавил Кирби.