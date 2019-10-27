В США заявили, что провели операцию по ликвидации главаря ИГ

Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель США на условиях анонимности заявил, что в субботу провели операцию по ликвидации главаря ИГ, однако не сказал, была ли она успешной и не раскрыл детали операции.

Другие официальные лица США, с которыми связался Reuters, отказались от комментариев.

Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Также в своем Twitter ночью Трамп написал: "Что-то очень большое только что произошло!".

Ранее сообщалось, что американские военные будут проводить новые операции против террористов "Исламского государства" на территории Сирии даже после выхода с территории арабской республики.