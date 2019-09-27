США заявили, что правительство Сирии применило хлор в качестве химоружия

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Атака состоялась 19 мая

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по мнению Вашингтона, правительство президента Сирии Башара Асада применило хлор в качестве химического оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Помпео уточнил, что речь идет об атаке в рамках наступления на Идлиб 19 мая 2019 года.

"Режим Асада несет ответственность за бесчисленные зверства, часть из которых можно классифицировать как военные преступления и преступления против человечества. Сегодня я объявляю, что США пришли к выводу, что режим Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая", - сказал госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что следователи Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что коалиция во главе с Соединенными Штатми Америки наносила воздушные удары в Сирии, которые привели к большому числу жертв среди мирного населения.

Напомним, 12 сентября в Сирии нанесли авиаудары по югу сирийского района Идлиб впервые с объявления перемирия. Правительственные военные самолеты подвергли бомбардировке сельскую местность на юге Идлиба, в том числе город Маарат-ан-Нуман.