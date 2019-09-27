ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США заявили, що уряд Сирії застосував хлор в якості хімзброї

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 01:19
США заявили, що уряд Сирії застосував хлор в якості хімзброї
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Атака відбулася 19 травня

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що, на думку Вашингтона, уряд президента Сирії Башара Асада застосував хлор в якості хімічної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео уточнив, що мова йде про атаку в рамках наступу на Ідліб 19 травня 2019 року.

"Режим Асада несе відповідальність за незліченні звірства, частину з яких можна класифікувати як військові злочини і злочини проти людства. Сьогодні я оголошую, що США прийшли до висновку, що режим Асада застосував хлор в якості хімічної зброї 19 травня", - сказав держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що слідчі Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявили, що коаліція на чолі зі Сполученими Штатми Америки завдавала повітряні удари в Сирії, які призвели до великої кількості жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, 12 вересня в Сирії нанесли авіаудари південь сирійського району Ідліб вперше з оголошення перемир'я. Урядові військові літаки бомбардували сільську місцевість на півдні Ідліб, в тому числі місто Маарат-ан-Нуман.

Ердоган заявив про завершення підготовки до операції в Сирії Сирійська опозиція засудила вето Китаю та РФ на резолюцію щодо Ідлібу
Новини України Сирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся