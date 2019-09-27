США заявили, що уряд Сирії застосував хлор в якості хімзброї

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Атака відбулася 19 травня

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що, на думку Вашингтона, уряд президента Сирії Башара Асада застосував хлор в якості хімічної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео уточнив, що мова йде про атаку в рамках наступу на Ідліб 19 травня 2019 року.

"Режим Асада несе відповідальність за незліченні звірства, частину з яких можна класифікувати як військові злочини і злочини проти людства. Сьогодні я оголошую, що США прийшли до висновку, що режим Асада застосував хлор в якості хімічної зброї 19 травня", - сказав держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що слідчі Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявили, що коаліція на чолі зі Сполученими Штатми Америки завдавала повітряні удари в Сирії, які призвели до великої кількості жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, 12 вересня в Сирії нанесли авіаудари південь сирійського району Ідліб вперше з оголошення перемир'я. Урядові військові літаки бомбардували сільську місцевість на півдні Ідліб, в тому числі місто Маарат-ан-Нуман.