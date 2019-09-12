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В Сирии впервые провели бомбардировки после оглашения перемирия, есть пострадавшие

Новости » В мире    12.09.2019 - 18:36
В Сирии впервые провели бомбардировки после оглашения перемирия, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (GettyImages)

В результате авиаударов погиб мирный житель, еще один получил ранения

В Сирии нанесли авиаудары по югу сирийского района Идлиб впервые с объявления перемирия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что правительственные военные самолеты подвергли бомбардировке сельскую местность на юге Идлиба, в том числе город Маарат-ан-Нуман.

По словам представителя повстанческой группировки "Джайш ан-Наср" Мухаммада Рашида рейды усилились после ударов по нескольким позициям в сельском западе Идлиба в последние два дня. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один ранен.

Перемирие в Идлибе было объявлено 31 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ООН подозревают США и Россию в совершение военных преступлений в Сирии. В частности, коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки наносила воздушные удары в Сирии, которые привели к большому числу жертв среди мирного населения. Сирийские власти и российская авиация также проводят кампанию, в ходе которой под удары систематически попадали медицинские учреждения, школы, рынки и сельскохозяйственные земли, что также может составлять военные преступления.

Также сообщалось, что президент Турции Эрдоган пригрозил Европе открытием границ с сирийскими беженцами. По словам Эрдогана, это будет сделано, если в ближайшее время в Сирии для них не будет создана безопасная зона.

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