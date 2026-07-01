США заявили про позитивні переговори у Досі попри позицію Тегерану, - Bloomberg

За словами неназваного чиновника, переговірники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф провели позитивні переговори з регіональними лідерами в Катарі, а технічні переговори з Іраном просуваються вперед, оскільки країни прагнуть послабити напруженість після нещодавньої ескалації.

Видання нагадує, що двоє американців перебували в Досі в рамках поточних непрямих переговорів між США та Іраном, спрямованих на укладення довгострокової мирної угоди.

Що передувало

Тимчасова угода, підписана на початку цього місяця, відкрила шлях до 60-денного переговорного періоду, але ці зусилля зіткнулися з невдачею останніми днями після серії зіткнень через події в Ормузькій протоці.

Віткофф і Кушнер повернулися до Дохи для переговорів після того, як США та Іран домовилися припинити свої поновлені атаки.

"Однак невизначеність, що висіла над їхніми обговореннями, підкреслила делікатний характер переговорів та складний шлях, що чекає як на Вашингтон, так і на Тегеран, оскільки вони прагнуть досягти ширшої угоди", - зазначає Bloomberg.

Очікування від переговорів та реальність

У матеріалі йдеться, що катарські чиновники применшили очікування щодо нових переговорів, заявивши, що головні посланці президента Дональда Трампа не зустрінуться безпосередньо зі своїми іранськими колегами.

Високопоставлений чиновник адміністрації, який побажав залишитися анонімним, щоб надати оновлену інформацію про перебіг обговорень, сказав, що в окремих технічних переговорах, які проводять представники нижчого рівня, продовжується прогрес.

Газета Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських чиновників повідомила у вівторок увечері, що Трамп вирішив не відновлювати широку військову кампанію та заявив своїм співробітникам, що він не заперечує, якщо переговори триватимуть і після 18 серпня.

Невирішені питання

Серед основних невирішених питань, що досі залишаються, – вивільнення мільярдів доларів з іранських активів та майбутнє управління протокою, якою до війни проходив потік приблизно п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

Іран наполягав на тому, що він матиме певний ступінь контролю над морським рухом цим водним шляхом, і дав зрозуміти, що деяким суднам, можливо, доведеться платити збори за транзит, що підвищує ставки в переговорах.

Будь-яка пропозиція щодо запровадження збору зустріла рішучий опір з боку США, Європи та більшості арабських країн Перської затоки.

Умови тимчасової угоди

Тимчасова угода передбачає, що Іран не стягуватиме мита протягом 60 днів, але залишає можливість того, що судна можуть бути змушені сплачувати деякі збори після цього терміну.