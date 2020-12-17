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В США заявили об опасности взломов правительственных систем. Подозревают Россию

Автор: Роман Тверденко

В правительстве США опасаются новых более масштабных взломов систем в федеральном правительстве и в правительствах штатов. За атаками может стоять Россия.

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Об этом сообщает AP.

Отдел кибербезопасности Министерства внутренней безопасности заявил, что последние хакерские атаки "представляют серьезную опасность для федерального правительства и правительства в штатах". Также в зоне риска критически важные объекты инфраструктуры и другие организации частного сектора.

Отмечается также, что удаление вредоносного программного обеспечения, внедренного через сеть, будет очень сложной задачей для организаций.

Напомним, в субботу хакеры взломали серверы Министерства финансов США, из них были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства.

Сообщалось, что хакеры имели доступ к трафику электронной почты ведомства в течение нескольких месяцев.

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