У США заявили про небезпеку зломів урядових систем. Підозрюють Росію

В уряді США побоюються нових більш масштабних зломів систем у федеральному уряді і в урядах штатів. За атаками може стояти Росія.

Про це повідомляє AP.

Відділ кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що останні хакерські атаки "представляють серйозну небезпеку для федерального уряду і уряду в штатах". Також в зоні ризику критично важливі об'єкти інфраструктури та інші організації приватного сектора.

Відзначається також, що видалення шкідливого програмного забезпечення, яке потрапило через мережу, буде дуже складним завданням для організацій.

Нагадаємо, в суботу хакери зламали сервери Міністерства фінансів США, з них були викрадені певні дані. При цьому повідомлялося, що хакери діяли за підтримки іноземного уряду.

Повідомлялося, що хакери мали доступ до трафіку електронної пошти відомства протягом декількох місяців.