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США заявили об обстреле аэропорта Кабула, где находятся дипломаты

Автор: Сергей Пышкин

Посольство США сообщает о перестрелках и пожаре на территории аэропорта столицы Афганистана. Штаты приказали гражданам укрыться в этом районе после того, как "Талибан" проник на территорию Кабула.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сейчас на территории аэропорта Кабула также находятся послы США и Франции. Из-за резкого изменения ситуации в столице Афганистана, Штаты приказали им скрываться в здании.

Все американцы смогут зарегистрироваться онлайн, чтобы покинуть территорию Афганистана после завершения операции с посольством.

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Соединенные Штаты АмерикиКабулТалибан