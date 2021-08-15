США заявили об обстреле аэропорта Кабула, где находятся дипломаты

Посольство США сообщает о перестрелках и пожаре на территории аэропорта столицы Афганистана. Штаты приказали гражданам укрыться в этом районе после того, как "Талибан" проник на территорию Кабула.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сейчас на территории аэропорта Кабула также находятся послы США и Франции. Из-за резкого изменения ситуации в столице Афганистана, Штаты приказали им скрываться в здании.

Все американцы смогут зарегистрироваться онлайн, чтобы покинуть территорию Афганистана после завершения операции с посольством.