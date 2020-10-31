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США заявили про нову атаку хакерів перед виборами

Субота 31 жовтня 2020 03:46
США заявили про нову атаку хакерів перед виборами
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Инна Собора

ФБР і Агентство по комп'ютерній та інфраструктурної безпеки (CISA) Міністерства внутрішньої безпеки США прокоментували провокаційне відео, яке було направлено багатьом американським виборцям. Спеслужбы США вважають, що воно було підготовлено іранськими хакерами.

Про це пише "Голос Америки".

Відео було розіслано від імені праворадикальної організації, що підтримує президента США Дональда Трампа. На відео показано, як можливо зламати бази даних виборців.

Згідно з заявою ФБР і CISA, зловмисники "успішно отримали доступ до бази даних виборців як мінімум в одному штаті". Штат не був зазначений, хоча на відео було видно дані виборців Аляски.

ФБР і CISA також вказали, що іранські хакери вивчали інтернет-представництва декількох штатів.

Раніше повідомлялося, що невідомі зламали сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, США заявили, що співробітники Агентства з комп'ютерної та інфраструктурної безпеки недостатньо підготувалися до виборів.

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