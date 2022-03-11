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В США заявили, что КНДР тайно испытывает баллистические ракеты, - Reuters

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 09:58
В США заявили, что КНДР тайно испытывает баллистические ракеты, - Reuters Фото: председатель Государственного совета КНДР (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Официальные лица США и Южной Кореи заявили, что Северная Корея тайно испытывает межконтинентальные баллистические ракеты. По их словам, таким образом КНДР расширяет космические усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Вашингтоне утверждают, что Северная Корея недавно применила свою крупнейшую в истории систему межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Пуски ракет были осуществлены в тайном режиме.

"Вероятно, это проложило путь к возобновлению испытаний большой дальности", - сообщили официальные США в комментарии СМИ.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в море. По мнению ВС Южной Кореи, их соседи испытыают оружие на фоне затянувшегося замораживания ядерных переговоров с США.

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