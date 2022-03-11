В США заявили, что КНДР тайно испытывает баллистические ракеты, - Reuters

Официальные лица США и Южной Кореи заявили, что Северная Корея тайно испытывает межконтинентальные баллистические ракеты. По их словам, таким образом КНДР расширяет космические усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Вашингтоне утверждают, что Северная Корея недавно применила свою крупнейшую в истории систему межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Пуски ракет были осуществлены в тайном режиме.

"Вероятно, это проложило путь к возобновлению испытаний большой дальности", - сообщили официальные США в комментарии СМИ.