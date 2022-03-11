У США заявили, що КНДР таємно випробовує балістичні ракети, - Reuters

Офіційні особи США і Південної Кореї заявили, що Північна Корея таємно випробовує міжконтинентальні балістичні ракети. За їх словами, таким чином КНДР розширює космічні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Вашингтоні стверджують, що Північна Корея нещодавно застосувала свою найбільшу в історії систему міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Пуски ракет були здійснені в таємному режимі.

"Ймовірно, це проклало шлях до відновлення випробувань великої дальності", - повідомили офіційні США в коментарі ЗМІ.