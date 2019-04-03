США заявили о готовности противостоять росту влияния РФ на Западе

США будут противостоять распространению влияния России в Венесуэле на Кубе и всем Западном полушарии. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Помпео заявил, что поедет в Венесуэлу на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе.

"Жаль, что прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию. Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить это обратно. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим (влияние России, - ред.) и в других местах", - заявил Помпео.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в боливарианской республике как прямую угрозу международному сообществу.

Отметим, Соединенные Штаты Америки изучают, как ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и одним из вариантов ответа могут быть новые санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, что Россия должна покинуть Венесуэлу.