ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В США заявили про безрезультатність переговорів із "Талібаном"

Новини » Політика    19.11.2018 - 14:17
В США заявили про безрезультатність переговорів із "Талібаном"
Фото: Залмай Халілзад (defense.gov)

Американський дипломат намагався переконати афганських талібів припинити бойові дії до квітня 2019

Посланець Сполучених Штатів Америки (США) з питання мирних переговорів в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що наразі не зміг домовитися з рухом "Талібан" про терміни і умови завершення війни в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, американський дипломат намагався переконати афганських талібів припинити бойові дії до квітня 2019 року, що дозволило б на той час повністю вивести американські війська з країни.

На думку американського генерала Джозефа Данфорда, таліби в Афганістані наразі "не програють" війну.

Зокрема, в доповіді американського уряду станом на жовтень 2018 року йдеться, що якщо під контролем афганського уряду в 2015 році перебувало 72% території країни, то нині цей показник становить лише 58%.

Нагадаємо, в Афганістані внаслідок зіткнення терористичної організації "Талібан" з військовими загинули 25 людей, серед жертв 15 цивільних.

Раніше, 1 листопада, щонайменше 12 військових загинули під час атаки талібів на військову базу в місті Баглан. Крім того, в результаті детонації бомби, закладеної бойовиками, загинули 4 цивільних, які допомагали виносити тіла військових.

 

США не підуть із Південно-Китайського моря, - Пенс
Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикипереговориАфганистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся