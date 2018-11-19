В США заявили про безрезультатність переговорів із "Талібаном"

Фото: Залмай Халілзад (defense.gov)

Американський дипломат намагався переконати афганських талібів припинити бойові дії до квітня 2019

Посланець Сполучених Штатів Америки (США) з питання мирних переговорів в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що наразі не зміг домовитися з рухом "Талібан" про терміни і умови завершення війни в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, американський дипломат намагався переконати афганських талібів припинити бойові дії до квітня 2019 року, що дозволило б на той час повністю вивести американські війська з країни.

На думку американського генерала Джозефа Данфорда, таліби в Афганістані наразі "не програють" війну.

Зокрема, в доповіді американського уряду станом на жовтень 2018 року йдеться, що якщо під контролем афганського уряду в 2015 році перебувало 72% території країни, то нині цей показник становить лише 58%.

Нагадаємо, в Афганістані внаслідок зіткнення терористичної організації "Талібан" з військовими загинули 25 людей, серед жертв 15 цивільних.

Раніше, 1 листопада, щонайменше 12 військових загинули під час атаки талібів на військову базу в місті Баглан. Крім того, в результаті детонації бомби, закладеної бойовиками, загинули 4 цивільних, які допомагали виносити тіла військових.